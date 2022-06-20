Про актуальну ситуацію у регіоні розповів глава Сумська ОВА Дмитро Живицький.

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Крім обстрілів з безпілотників були також 3 мінометні постріли. Внаслідок цього один чоловік, на жаль, загинув. Ще один – отримав поранення.

Як минула доба на Сумщині

З 18:00 почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. Ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії. Загалом було 28 прильотів.

Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони Росії по Білопільській громаді.

Після 19:00 росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли.

З 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномета.

Внаслідок всіх цих дій загарбників жертв та руйнувань немає.

Ворог тероризує Сумську область

Російські окупанти ввечері 17 червня здійснили обстріл Краснопільської громади Сумської області. На щастя, минулося без жертв.

Ворог багато разів обстрілював наші громади з мінометів, гранатометів. Було 80 "приходів" з "Градів". Окупанти поливали Краснопільську громаду. Є невеликі руйнування на одному з підприємств сільськогосподарського напряму,

– сказав Живицький.

За його словами, ворог поцілив у склади, які і так не використовувалися. Протягом 18 червня на території "прильотів" працюватимуть фахівці, які перевірятимуть, чи немає нерозірваних снарядів.

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Ситуація біля кордонів

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, на Сіверському напрямку російська армія зосередила до 3 батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії західного військового округу, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Наразі їхнє завдання – прикривати ділянки кордону України та Росії у Брянській й Курській областях. Зауважимо, що Брянській області розгорнули також зенітні ракетні комплекси С-300В4.

Ситуація біля кордону з Білоруссю значних змін не зазнала. Там і далі спостерігають певну активність, яка більше нагадує "гру м'язами".

Додамо, що днями на Сумщині СБУ затримала російського агента, який виявився місцевим жителем. Він розвідував позиції українських військових.

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