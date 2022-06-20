Як минула доба в регіонах України

Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі цивільні. Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій станом на ранок 20 червня, повідомляє 24 канал.

Увага Бої за Сєвєродонецьк та масові удари авіації: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Водночас відносно спокійно ніч минула на: Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали.

Харків: інтенсивність обстрілів міста збільшилась, зокрема крайніх північних районів. Постраждалих, попередньо, немає.

По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби — одну людину поранено. Активні обстріли на Ізюмському напрямку, де ведуться бої, п’ятеро постраждалих. У Первомайському Лозівського району — один постраждалий. Також обстрілів зазнала Золочівська громада.

Ситуація на Донбасі складна

Луганщина: росіяни тричі атакували з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з'єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький.

Також в Сєвєродонецьку під вогонь ворога потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.

Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.

Донеччина: інтенсивність обстрілів наростає по всій лінії фронту. За добу українські військові зафіксували авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці.

Щільні обстріли із артилерії, танків, РСЗО "Град" і "Ураган" були завдані також в районах Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмуту.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 6 багатоповерхівок і 6 приватних житлових будинків, адмінбудівля відділення поліції, приміщення "Укртелеком", автобаза, Торецька виправна колонія, лікарня,

– йдеться у повідомленні.

Відомо про одного загиблого та 7 поранених, зокрема дитину.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів теж постраждали цивільні

Миколаївщина: вчора були обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.

Водночас внаслідок обстрілів міста Очаків Очаківської громади одна людина загинула, дві зазнали поранення.

У другій половині дня вчора також були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. Часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає,

– повідомили в ОДА.

Ворожих обстрілів зазнало і село Лупареве. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У селі Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.

На окупованих територіях росіяни продовжують терор

Херсонщина: ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури.

В ОП повідомили, що мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

В Американському інституті вивчення війни називають контратаки ЗСУ на Херсонщині успішними та прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза.

Водночас ворог посилює системи ППО в Херсонській області. Фахівці припускають, що це може бути відповіддю на безперервні успішні атаки української авіації на Південь від Давидова Броду.

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