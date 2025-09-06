Россия в очередной раз атакует Украину ударными дронами типа "Шахед". Вечером 6 сентября в Николаеве раздался взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Что известно о взрыве в Николаеве 6 сентября?

Вечером 6 сентября около 19:04 в Николаеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе услышали взрыв.

При объявлении опасности глава Николаевской ОВ Виталий Ким писал, что причиной является угроза применения врагом ударных БпЛА типа "Шахед".

Уже в 20:02 местные сообщили, что слышали звук взрыва.

Деталей последствий попадания или работы ПВО пока нет. Угроза продолжается в ряде областей Украины, поэтому следует соблюдать правила безопасности и направляться к укрытию.

Какие города под российской атакой?