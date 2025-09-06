В Николаеве прогремел взрыв
- Вечером 6 сентября в Николаеве прогремел взрыв, вероятно, из-за атаки ударными дронами "Шахед".
- Подробностей о последствиях взрыва или действия ПВО нет, угроза продолжается в нескольких областях.
Россия в очередной раз атакует Украину ударными дронами типа "Шахед". Вечером 6 сентября в Николаеве раздался взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.
Что известно о взрыве в Николаеве 6 сентября?
Вечером 6 сентября около 19:04 в Николаеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе услышали взрыв.
При объявлении опасности глава Николаевской ОВ Виталий Ким писал, что причиной является угроза применения врагом ударных БпЛА типа "Шахед".
Уже в 20:02 местные сообщили, что слышали звук взрыва.
Деталей последствий попадания или работы ПВО пока нет. Угроза продолжается в ряде областей Украины, поэтому следует соблюдать правила безопасности и направляться к укрытию.
Какие города под российской атакой?
В Запорожье 6 сентября прогремели взрывы. В результате атаки дронов есть попадания. В городе поврежден детский сад, жилые дома и предприятие. Известно о по меньшей мере одной пострадавшей.
Также под атакой оказалась столица. В Киеве раздались взрывы, а местные власти сообщили о работе сил ПВО по вражеским дронам.
В Сумах 5 сентября слышали несколько взрывов. Там один дрон сбили в воздухе, а другой попал в Ковпаковском районе. Жертв или пострадавших нет.