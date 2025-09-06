Росія вкотре атакує Україну ударними дронами типу "Шахед". Так, увечері 6 вересня у Миколаєві пролунав вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Увечері 6 вересня близько 19:04 у Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті почули вибух.

При оголошенні небезпеки очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім писав, що причиною є загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Шахед".

Деталей наслідків влучань чи роботи ППО наразі немає. Загроза триває у низці областей України, тому варто дотримуватись правил безпеки та прямувати до укриття.

