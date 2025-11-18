В Николаеве прогремел взрыв: на город летел "Шахед"

В Николаеве слышали взрыв. На город держал курс вражеский дрон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрыве в Николаеве?

В Николаеве около 23:41 прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Около 23:13 стало известно о движении группы дронов-камикадзе из акватории Черного моря в направлении Николаевской, Херсонской и Одесской областей. В 23:24 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении "Шахеда" на Николаев с юга.

