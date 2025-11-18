Укр Рус
18 ноября, 23:44
2

В Николаеве прогремел взрыв: на город летел "Шахед"

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Николаеве около 23:41 прогремел взрыв из-за вражеского дрона.
  • Группа дронов-камикадзе двигалась из акватории Черного моря в направлении Николаевщины, Херсонщины и Одесской области.

В Николаеве слышали взрыв. На город держал курс вражеский дрон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрыве в Николаеве?

В Николаеве около 23:41 прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Около 23:13 стало известно о движении группы дронов-камикадзе из акватории Черного моря в направлении Николаевской, Херсонской и Одесской областей. В 23:24 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении "Шахеда" на Николаев с юга.

Какими были недавние удары российских дронов?

  • В Сумах вечером 18 ноября прогремела серия взрывов в результате атаки российских беспилотников. Произошло попадание по нежилому сектору в Ковпаковском районе Сум. Пострадавших в результате дронового удара по городу нет.

  • В ночь на 18 ноября Днепр атаковали 45 дронов. Вследствие атаки изуродовано около 10 многоэтажек, частные домовладения, гаражи, предприятия, СТО, заведение питания, магазины и киоски. В результате пожара загорелись более 20 авто, три машины были уничтожены полностью. Было выбито около 700 окон и три кровли.

  • Травмы получили 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, их госпитализировали.