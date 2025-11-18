Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили ориентировочно в 11:01. До этого в Воздушных силах сообщали об ударном беспилотнике в направлении областного центра, который двигался с северо-восточного направления.