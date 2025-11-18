К счастью, обошлось без пострадавших. Ситуацию прокомментировал городской готова Борис Филатов, передает 24 Канал.

Что известно о повреждении офиса Суспильного?

Здание офиса "Суспильне Днепр" и "Украинского радио Днепра" претерпело значительные разрушения. Возник пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия и крыша.

Обратите внимание! Также здесь располагалась редакция "Суспильне Донбас", сообщили в Луганской ОГА. Работники бывшего "Луганского областного телевидения" уже в третий раз остались без офиса (в 2014 году – после захвата россиянами Луганска, в 2022 году – после оккупации Северодонецка).

В момент удара сотрудников в редакции не было, поэтому обошлось без пострадавших. По словам Филатова, этот раз россияне "превзошли сами себя".

Неужели вы, ск*ты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся?

– написал мэр в Facebook.

Какие другие последствия атаки на Днепр?