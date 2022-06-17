В Николаеве резко возросло количество пострадавших от утренних обстрелов оккупантов

Россияне продолжают атаковать Николаев. Утром 17 июня они обстреляли город и убили человека.

Кафиры нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Два взрыва прогремели в 6:46.

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В городе есть поврежденные жилые дома вокруг. Там выбиты стекла, двери, сорванные крыши. Легковые автомобили, стоявшие под открытым небом, разбиты. Также известно о погибших и раненых.

Сколько россияне ранили людей

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что среди раненых есть ребенок. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о разрушении – 5 многоквартирных домов, из них 4 пятиэтажных и один двухэтажный.

Спасатели помогли людям выйти из поврежденных домов. Также потушили 2 пожара. По состоянию на 10:00, кроме гибели мужчины, еще 19 получили ранения. В больницу госпитализировали 16 человек.