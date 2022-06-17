У Миколаєві різко зросла кількість постраждалих від ранкового обстрілу окупантів

Росіяни продовжують атакувати Миколаїв. Вранці 17 червня вони обстріляли місто й вбили людину.

Окупанти завдали удар по цивільній інфраструктури. Два вибухи пролунали о 6:46.

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У місті є пошкоджені житлові будинки навколо. Там вибиті шибки, двері, зірвані дахи. Легкові автомобілі, які стояли просто неба, потрощені. Також відомо про загиблого та поранених.

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Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що серед поранених є дитина. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про руйнування – 5 багатоквартирних будинків, з них 4 п'ятиповерхові та один двоповерховий.

Рятувальники допомогли людям вийти з пошкоджених домівок. Також погасили 2 пожежі. Станом на 10:00, крім загибелі чоловіка, ще 19 отримали поранення. До лікарні госпіталізували 16 людей.



Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото Олександра Гордієнка, Суспільне Миколаїв