Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина). Тривають рятувальні роботи.
Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Є постраждалі, серед них дитина.
Джерело:Віталій Кім
Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина). Тривають рятувальні роботи.