Якою ситуація була на усіх напрямках фронту повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ 17 червня станом на 6 ранку.

Увага Окупанти намагаються відрізати Лисичанськ, а ЗСУ – повернути Ізюм та Лиман, – ISW

Передусім про успіхи: ЗСУ покращили свої позиції на Запоріжжі, а на Херсонщині захисники завдали ворогу значних втрат у живій силі.

Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Зокрема, на Донеччині воїни територіальної оборони збили вертоліт Мі-35М,

– йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті на усіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля підрозділи збройних сил республіки Білорусь зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні державного кордону. Тож, загроза ракетних та авіаційних ударів все ще є.

На Сіверському напрямку ворог продовжує ведення демонстративних дій. Ворог обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку противник намагається утримувати зайняті рубежі, аби не допустити виходу Сил оборони на державний кордон та в тил угруповання військ, яке діє на Слов'янському напрямку.

Ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка. Наші захисники відповіли влучним вогнем і ворог відійшов,

– йдеться у повідомленні.

Обстановка на Донбасі

На Слов'янському напрямку росіяни зосередили зусилля на продовженні наступу на Слов'янськ. Ворог веде розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. А також росіяни намагалися взяти під повний контроль населений пункт Богородичне – ЗСУ успішно відбили штурм.

Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов'янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів.

Складна ситуація у Сєвєродонецьку

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни продовжують обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ. Крім того, завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка.

Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєверодонецьк. Ворог здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії.

До теми Триває боротьба за Луганщину, ворог намагається одночасно атакувати за 9 напрямками, – Залужний

Зверніть увагу! За словами Головнокомандувача Валерія Залужного, Сєвєродонецьк є ключовою точкою в системі оборонної операції наших сил на Луганщині.

На Бахмутському напрямку захисники відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське.

Водночас українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

Сили спеціальних операцій ЗСУ підірвали переправу прямо під носом окупантів: дивіться відео