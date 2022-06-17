Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В частности, в Донецкой области воины территориальной обороны сбили вертолет Ми-35М. Какая ситуация была по всем направлениям фронта, сообщили в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ 17 июня по состоянию на 6 утра.

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Прежде всего об успехах: по данным Генштаба, ВСУ улучшили свои позиции в Запорожье, а в Херсонской области защитники нанесли врагу значительные потери в живой силе.

В общем, ситуация на фронте остается напряженной. Российские захватчики беспощадно обстреливают и украинских военных, и гражданские объекты.

Ситуация на фронте по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия подразделения вооруженных сил республики Беларусь сосредоточивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Поэтому угроза ракетных и авиационных ударов все еще есть.

На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Враг обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении противник пытается удерживать занятые рубежи, чтобы не допустить выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Враг пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубиевка. Наши защитники ответили точным огнем и враг отошел,

– говорится в сообщении.

Обстановка на Донбассе

На Славянском направлении россияне сосредоточили усилия на продолжении наступления на Славянск. Враг ведет разведку сражением в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. А также россияне пытались взять под полный контроль населенный пункт Богородичное – ВСУ успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дибровного и Вернополья.

На лиманском направлении активных действий противник не вел.

Сложная ситуация в Северодонецке

На Северодонецком направлении россияне продолжают обстреливать из ствольной и реактивной артиллерии позиции наших войск. Кроме того, нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка.

Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Враг осуществляет перемещение по направлению дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

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Обратите внимание! По словам Главнокомандующего Валерия Залужного, Северодонецк является ключевой точкой в системе оборонной операции наших сил в Луганской области.

На Бахмутском направлении защитники отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжевка, Осокоровка, Лупарево и Посад-Покровское.

В то же время украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

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