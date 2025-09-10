В Николаеве слышали взрыв
- В Николаеве вечером 10 сентября слышали взрыв.
- Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА на город.
В Николаеве вечером 10 сентября слышали взрыв. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на город.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственного корреспондента в Николаеве.
Что известно о взрыве в Николаеве?
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 18:56.
Тогда Воздушные силы сообщали о движении групп БпЛА с юга курсом на Николаевщину.
Периодически в области фиксировались вражеские беспилотники.
БпЛА на Николаев!
– предупредили в ПС в 20:40.
Уже через несколько минут местные слышали взрыв.
Пока о возможных последствиях атаки местные власти не сообщали.
Последние атаки на Украину
- В ночь на 10 сентября россияне нанесли массированный удар по Украине. В частности, под прицелом была Ивано-Франковская, Ровенская, Буковина, Одесская область.
- Также дроны атаковали Волынь, где в результате сбивания вражеских целей произошло возгорание на одном из производственных помещений, а также Винницкую область, где враг атаковал объекты гражданской промышленной инфраструктуры.
- К сожалению, в Хмельницкой области, где Россия разрушила швейную фабрику, повредила автозаправку, транспорт, жилые дома, травмированы 3 человека, а на Житомирщине один человек погиб, еще один получил ранения после атаки на гражданские предприятия и частные дома.