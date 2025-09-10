Укр Рус
24 Канал Главные новости В Николаеве слышали взрыв
10 сентября, 20:43
2

В Николаеве слышали взрыв

София Рожик
Основные тезисы
  • В Николаеве вечером 10 сентября слышали взрыв.
  • Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА на город.

В Николаеве вечером 10 сентября слышали взрыв. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на город.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственного корреспондента в Николаеве.

Смотрите также Атака "Шахедами" по Украине: где сейчас движутся вражеские дроны

Что известно о взрыве в Николаеве?

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 18:56.

Тогда Воздушные силы сообщали о движении групп БпЛА с юга курсом на Николаевщину.

Периодически в области фиксировались вражеские беспилотники.

БпЛА на Николаев!
– предупредили в ПС в 20:40.

Уже через несколько минут местные слышали взрыв.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Пока о возможных последствиях атаки местные власти не сообщали.

Последние атаки на Украину

  • В ночь на 10 сентября россияне нанесли массированный удар по Украине. В частности, под прицелом была Ивано-Франковская, Ровенская, Буковина, Одесская область.
  • Также дроны атаковали Волынь, где в результате сбивания вражеских целей произошло возгорание на одном из производственных помещений, а также Винницкую область, где враг атаковал объекты гражданской промышленной инфраструктуры.
  • К сожалению, в Хмельницкой области, где Россия разрушила швейную фабрику, повредила автозаправку, транспорт, жилые дома, травмированы 3 человека, а на Житомирщине один человек погиб, еще один получил ранения после атаки на гражданские предприятия и частные дома.