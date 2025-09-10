В Николаеве вечером 10 сентября слышали взрыв. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на город.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственного корреспондента в Николаеве.

Что известно о взрыве в Николаеве?

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 18:56.

Тогда Воздушные силы сообщали о движении групп БпЛА с юга курсом на Николаевщину.

Периодически в области фиксировались вражеские беспилотники.

БпЛА на Николаев!

– предупредили в ПС в 20:40.

Уже через несколько минут местные слышали взрыв.

Пока о возможных последствиях атаки местные власти не сообщали.

Последние атаки на Украину