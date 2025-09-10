10 вересня, 20:43
У Миколаєві чули вибух
У Миколаєві увечері 10 вересня чули вибух. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на місто.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власного кореспондента у Миколаєві.
Що відомо про вибух у Миколаєві?
Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 18:56.
Тоді Повітряні сили повідомляли про рух груп БпЛА із півдня курсом на Миколаївщину.
Періодично в області фіксувалися ворожі безпілотники.
БпЛА на Миколаїв!
– попередили у ПС о 20:40.
Уже за кілька хвилин місцеві чули вибух.
