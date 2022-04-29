В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта Павла Шароградского
Источник:ГУР Минобороны
В Новоайдаре на Луганщине нашли убитым местного предателя Павла Шароградского. Накануне он исчез, а позже его тело обнаружили с ранениями на теле и выстрелом в голову.
Об исчезновении предателя стало известно 25 апреля. Тогда его похитили с "совещания" в Счастинской РГА неизвестные в балаклавах. О смерти коллаборанта сообщили в разведке.
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Что известно о коллаборанте
По данным разведки, до полномасштабного российского вторжения коллаборант Шароградский был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем общественной организации "Новоайдарская сечь".
После оккупации Новоайдара предложил оккупантам "сотрудничество". Шароградский предоставлял захватчикам информацию о местных патриотах и ветеранах АТО и ООС и членах их семей. Также коллаборант "сдавал" сотрудников местной администрации, у которых были проукраинские взгляды.
Против Павла Шаргородского в Украине возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.