У Новоайдарі знайшли вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського

У Новоайдарі на Луганщині знайшли вбитим місцевого зрадника Павла Шароградського. Напередодні він зник, а пізніше виявили його тіло з пораненнями та пострілом у голову.

Про зникнення зрадника стало відомо 25 квітня. Тоді його викрали з "наради" у Щастинській РДА невідомі в балаклавах. Про смерть колаборанта повідомили у розвідці.

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Що відомо про колаборанта

За даними розвідки, до повномасштабного російського вторгнення колаборант Шароградский був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником громадської організації "Новоайдарська січ".

Після окупації Новоайдара він запропонував окупантам "співпрацю". Шароградський надавав загарбникам інформацію про місцевих патріотів та ветеранів АТО й ООС та членів їхніх родин. Також колаборант "здавав" співробітників місцевої адміністрації, які мали проукраїнські погляди.

Проти Павла Шаргорадського в Україні порушена кримінальна справа за статтею про державну зраду.

Останні кримінальні справи через державну зраду

Підозру в держзраді 28 квітня отримав депутат Херсонської міськради. Зрадник підтримує дії російських окупантів на території Херсонщини;

Таку ж підозру оголосили й місцевому депутату Енергодара, який очолив ворожу "військову адміністрацію". Зрадник працює на окупантів;

Мешканка Покровська через соцмережу "ВКонтакте" передавала росіянам дані про Збройні Сили України. За це вона отримала підозру в державній зраді.

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