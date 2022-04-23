Зокрема, він передавав дані про Збройні Сили України. Тож наразі до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
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Що відомо про колаборанта
За даними слідства, у квітні 2022 року мешканець Покровська добровільно співпрацював з окупаційною армією Росії.
Він передавав повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області,
– зазначили у генпрокуратурі.
Відтак росіяни могли використовувати ці дані під час війни проти України. Наразі слідство триває.
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