​Зокрема, він передавав дані про Збройні Сили України. Тож наразі до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

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Що відомо про колаборанта

За даними слідства, у квітні 2022 року мешканець Покровська добровільно співпрацював з окупаційною армією Росії.

Він передавав повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області,

– зазначили у генпрокуратурі.

Відтак росіяни могли використовувати ці дані під час війни проти України. Наразі слідство триває.

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