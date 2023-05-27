В Одессе пьяная 16-летняя девушка угнала авто и уехала кататься: чем все закончилось

В Одессе 16-летняя девушка без согласия родственников взяла у них Volkswagen, когда была пьяна. Она села за руль и попала в аварию.

Когда поняла, что совершила аварию, то испугалась и уехала с места происшествия. Однако машина была повреждена и сбежала она не слишком далеко.

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Что известно о пьяной 16-летней девушке за рулем

Вчера (26 мая – 24 Канал) вечером патрульные полицейские получили сообщение о ДТП на улице Академика Уильямса. На месте происшествия инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen, совершивший наезд на препятствие,

– рассказали патрульные.

За рулем была пьяная 16-летняя девушка. Патрульные осмотрели ее с помощью Драгера и показал 1,49 промилле алкоголя. Этот показатель в 7,5 раз превышает разрешенную норму.

16-летняя пьяная девушка попала в аварию: смотрите видео

На девушку патрульные составили административные материалы за:

нарушение ПДД , что повлекло повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества;

, что повлекло повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества; оставление места аварии ;

; управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким транспортным средством или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством;

таким транспортным средством или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством; управление транспортными средствами находящимися лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Кроме этого, на место вызвали отца водительницы и составили на него протокол за невыполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей.

В Киеве пьяная женщина напала на правоохранителя

20 мая в Голосеевском районе Киева полиция заметила автомобиль, из которого звучала музыка, а пассажирка выдвинула ноги из окна. Именно поэтому и остановили машину.

Пассажирка автомобиля оказалась пьяной и агрессивной. Она ударила полицейского по лицу, когда он пытался ее успокоить.

Пьяная женщина в Киеве ударила полицейского: смотрите видео

Кроме того, у другого пассажира была обнаружена марихуана, которую он хранил для собственного употребления. Двух горе-пассажиров доставили в полицию. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.