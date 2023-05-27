В Одесі п'яна 16-річна дівчина викрала авто і поїхала кататися: чим усе закінчилося

В Одесі 16-річна дівчина без згоди родичів взяла в них Volkswagen, коли була п'яна. Вона сіла за кермо та потрапила в аварію.

Коли зрозуміла, що створила аварію, то злякалась та поїхала з місця події. Проте машина була пошкоджена і втекла вона не надто далеко.

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Що відомо про п'яну 16-річну дівчину за кермом

Учора (26 травня – 24 Канал) ввечері патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Академіка Вільямса. На місці події інспектори виявили автомобіль Volkswagen, який здійснив наїзд на перешкоду,

– розповіли патрульні.

За кермом була п'яна 16-річна дівчина. Патрульні оглянули її з допомогою Драгера і він показав 1,49 проміле алкоголю. Цей показник в 7,5 раза перевищує дозволену норму.

16-річна п'яна дівчина потрапила в аварію: дивіться відео

На дівчину патрульні склали адміністративні матеріали за:

порушення правил дорожнього руху , що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна;

, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна; залишення місця аварії ;

; керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом;

таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом; керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Окрім цього, на місце викликали батька водійки та склали на нього протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

У Києві п'яна жінка напала на правоохоронця

20 травня у Голосіївському районі Києва поліція помітила автомобіль, з якого голосно лунала музика, а пасажирка висунула ноги з вікна. Саме через це й зупинили машину.

Пасажирка автомобіля виявилась п'яною та агресивною. Вона вдарила поліцейського по обличчю, коли він намагався її заспокоїти.

П'яна жінка у Києві вдарила поліцейського: дивіться відео

Окрім того, в іншого пасажира виявили марихуану, яку він зберігав для власного вживання. Двох горе-пасажирів доправили в поліцію. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.