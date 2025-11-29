В Одессе прогремел взрыв: городу угрожала вражеская баллистика
- В Одессе 29 ноября прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги.
- Предварительно сообщается о применении баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма.
В Одессе вечером 29 ноября прогремел взрыв. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
Что известно о взрыве в Одессе?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 19:03 29 ноября. Воздушные силы и мониторы сообщали об угрозе вражеской баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога,
– писали военные.
Сам взрыв в Одессе прогремел примерно в 19:08. Как раз тогда мониторинговые сообщества написали о спуске баллистики в направлении региона.
По данным телеграм-канала monitor, взрывы прогремели в пределах Одессы. Предварительно, было применено 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М" из Крыма.
Отбой тревоги в Одесской области был в 19:24.
Когда в Одессе и области раздавались взрывы раньше?
В Одесской области взрыв слышали также вечером 27 ноября. Это могло быть следствием атаки врага с использованием баллистического вооружения.
За день до этого громко было в самой Одессе. Местные сообщества писали, что по российским беспилотникам отрабатывали силы противовоздушной обороны.
А 25 ноября стало известно, что в Одессе в результате российской атаки дронами пострадали 6 человек, среди которых было двое детей. Также было повреждено гражданскую, энергетическую и портовую инфраструктуру.