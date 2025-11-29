В Одессе прогремел взрыв: городу угрожала вражеская баллистика

В Одессе вечером 29 ноября прогремел взрыв. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

Что известно о взрыве в Одессе?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 19:03 29 ноября. Воздушные силы и мониторы сообщали об угрозе вражеской баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога,

– писали военные.

Сам взрыв в Одессе прогремел примерно в 19:08. Как раз тогда мониторинговые сообщества написали о спуске баллистики в направлении региона.

По данным телеграм-канала monitor, взрывы прогремели в пределах Одессы. Предварительно, было применено 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М" из Крыма.

Отбой тревоги в Одесской области был в 19:24.

Когда в Одессе и области раздавались взрывы раньше?