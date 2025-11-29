В Одесі прогримів вибух: місту загрожувала ворожа балістика

В Одесі ввечері 29 листопада пролунав вибух. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Що відомо про вибух в Одесі?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 19:03 29 листопада. Повітряні сили та монітори повідомляли про загрозу ворожої балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога,

– писали військові.

Сам вибух в Одесі пролунав приблизно о 19:08. Якраз тоді моніторингові спільноти написали про спуск балістики в напрямку регіону.

За даними телеграм-каналу monitor, вибухи пролунали в межах Одеси. Попередньо, було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М" з Криму.

Відбій тривоги в Одеській області був о 19:24.

