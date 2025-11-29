Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
Що відомо про вибух в Одесі?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 19:03 29 листопада. Повітряні сили та монітори повідомляли про загрозу ворожої балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога,
– писали військові.
Сам вибух в Одесі пролунав приблизно о 19:08. Якраз тоді моніторингові спільноти написали про спуск балістики в напрямку регіону.
За даними телеграм-каналу monitor, вибухи пролунали в межах Одеси. Попередньо, було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М" з Криму.
Відбій тривоги в Одеській області був о 19:24.
Коли в Одесі та області лунали вибухи раніше?
В Одеській області вибух чули також увечері 27 листопада. Це міг бути наслідок атаки ворога з використанням балістичного озброєння.
За день до цього гучно було в самій Одесі. Місцеві спільноти писали, що по російських безпілотниках відпрацьовували сили протиповітряної оборони.
А 25 листопада стало відомо, що в Одесі внаслідок російської атаки дронами постраждали 6 осіб, серед яких було двоє дітей. Також було пошкоджено цивільну, енергетичну та портову інфраструктуру.