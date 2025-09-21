В Одессе на рассвете 21 сентября прогремел взрыв. Ранее в регионе объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают журналисты 24 Канала. Сейчас в Одессе уже прозвучал отбой воздушной тревоги.

Смотрите также В Сумах прогремела серия взрывов

Что известно о взрыве?

В 05:02 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. По информации мониторинговых телеграм-каналов, причиной этого стала активность разведывательного БпЛА в акватории Черного моря.

Через несколько минут, около 05:16, в Одессе прогремел взрыв. Сейчас местные власти не комментировали ситуацию в городе.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

В 05:17 в Одессе и области прозвучал отбой воздушной тревоги.

Что известно о последней атаке врага?