В Одессе прогремел взрыв
- В Одессе прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги из-за активности БпЛА в акватории Черного моря.
- Отбой воздушной тревоги в Одессе прозвучал в 05:17, местные власти пока не комментировали ситуацию.
В Одессе на рассвете 21 сентября прогремел взрыв. Ранее в регионе объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают журналисты 24 Канала. Сейчас в Одессе уже прозвучал отбой воздушной тревоги.
Что известно о взрыве?
В 05:02 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. По информации мониторинговых телеграм-каналов, причиной этого стала активность разведывательного БпЛА в акватории Черного моря.
Через несколько минут, около 05:16, в Одессе прогремел взрыв. Сейчас местные власти не комментировали ситуацию в городе.
В 05:17 в Одессе и области прозвучал отбой воздушной тревоги.
Что известно о последней атаке врага?
- В ночь на 20 сентября Россия нанесла массированную комбинированную атаку по Украине. Под ударом были Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская и Харьковская области. Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия.
- Во время атаки оккупанты запустили по территории Украины 40 ракет различных типов и 579 беспилотников типа "Шахед". Силы ПВО в течение всей ночи отражали атаку и уничтожили 583 воздушные цели.
- Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. На месте вражеского удара вспыхнул пожар. Также в результате удара есть пострадавший.