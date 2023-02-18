В Одессе тело бизнесмена обнаружили в багажнике собственного авто
18 февраля 2023, 14:47Читати новину українською
18 февраля появилась информация о том, что в Одессе правоохранители обнаружили тело бизнесмена. Его обнаружили в багажнике собственного автомобиля.
Эту информацию 24 Канала подтвердила начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская. Отметим, что ранее издание "Думская", ссылаясь на свои источники, заявило, что теле погибшего были признаками насильственной смерти.
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