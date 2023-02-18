В Одесі тіло бізнесмена знайшли в багажнику власного авто

18 лютого з'явилася інформація про те, що в Одесі правоохоронці знайшли тіло бізнесмена. Його виявили у багажнику власної автівки.

Цю інформацію 24 Каналу підтвердила речниця Головного управління Нацполіції в області Любов Гордієвська. Зазначимо, що раніше видання "Думська", посилаючись на свої джерела, заявило, що тілі загиблого були ознаки насильницької смерті.

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Що відомо про моторошний інцидент

У одеській поліції підтвердили, що в багажнику автівки знайшли тіло бізнесмена. Зауважимо, що поки тривають оперативно-слідчі дії жодних деталей події не розголошують.

За інформацією від джерел "Думської", тіло загиблого виявили в автівці в багажнику Porsche Panamera, яке стояло в житловому комплексі, де, ймовірно, мешкав чоловік.

Вбитий зник майже три тижні тому, про що в поліцію повідомила його мати. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у власній машині. У жертви чисельні травми, зокрема черепа,

– написали у виданні.

Варто зауважити, що офіційних підтверджень чи спростувань цієї інформації поки немає. Про те, що сталося, правоохоронні органи повідомлять згодом.

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