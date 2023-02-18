В Одесі тіло бізнесмена знайшли в багажнику власного авто
18 лютого з'явилася інформація про те, що в Одесі правоохоронці знайшли тіло бізнесмена. Його виявили у багажнику власної автівки.
Цю інформацію 24 Каналу підтвердила речниця Головного управління Нацполіції в області Любов Гордієвська. Зазначимо, що раніше видання "Думська", посилаючись на свої джерела, заявило, що тілі загиблого були ознаки насильницької смерті.
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Що відомо про моторошний інцидент
У одеській поліції підтвердили, що в багажнику автівки знайшли тіло бізнесмена. Зауважимо, що поки тривають оперативно-слідчі дії жодних деталей події не розголошують.
За інформацією від джерел "Думської", тіло загиблого виявили в автівці в багажнику Porsche Panamera, яке стояло в житловому комплексі, де, ймовірно, мешкав чоловік.
Вбитий зник майже три тижні тому, про що в поліцію повідомила його мати. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у власній машині. У жертви чисельні травми, зокрема черепа,
– написали у виданні.
Варто зауважити, що офіційних підтверджень чи спростувань цієї інформації поки немає. Про те, що сталося, правоохоронні органи повідомлять згодом.
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Нещодавно внука засновника ринку "Сьомий кілометр" знайшли мертвим
- Наприкінці січня в Одесі поблизу моря знайшли мертвим бізнесмена Віктора Добрянського. На той момент він понад пів року перебував у розшуку.
- Про смерть Добрянського стало відомо 23 січня, про це повідомили місцеві ЗМІ. Востаннє його бачили у сауні поблизу пляжу, звідки бізнесмен вийшов у спідній білизні.
- Зауважимо, що підприємець претендував на те, аби володіти ринком "Сьомий кілометр". Однак у червні 2022 його почала розшукувати СБУ у справі про протиправне заволодіння майном підприємства.