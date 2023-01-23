О смерти Виктора Добрянского стало известно в понедельник, 23 января, из сообщений местных СМИ Одессы. В последний раз его видели в сауне у пляжа, откуда он вышел в нижнем белье.
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Был внуком основателя "Седьмого километра"
Как отмечают журналисты со ссылкой на собственные источники в полиции, мертвого Добрянского, 1981 года рождения, нашли утром на Трассе здоровье. Местным он запомнился тем, что его дедушка основал промтоварный рынок "Седьмой километр" и, собственно, бизнесмен претендовал на то, чтобы им завладеть.
Накануне бизнесмен отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. Причины гибели предпринимателя устанавливаются,
– пишут в одесском издании.
Кроме того, следует сказать, что Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия. Это статьи 206, 209 и 205 Уголовного кодекса нашего государства: о легализации или "отмывании" имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов.
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Кто сейчас контролирует "Седьмой километр"
- Обратим внимание, что сейчас рынок контролирует бизнесмен Владимир Галантерник. СМИ пишут, что он фигурирует как подозреваемый по так называемому "одесскому делу".
- Пару лет назад 24 Канал писал о том, что этот мужчина является одним из самых влиятельных персон Одессы и контролирует легендарный Привоз, торговый City Center и зону отдыха "Аркадия Сити".
- В ноябре 2021 года Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование дела о хищении земель в Одессе, в котором фигурирует бизнесмен Владимир Галантерник. Впоследствии предпринимателя заочно арестовали.
- Известно из открытых источников, что он по состоянию на январь 2023 находится в Великобритании, где скрывается от следствия.