Ранее Муратов вышел из СИЗО. За него внесли залог.

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Муратова уволили с должности

Так, с 10 января этого года уволен с должности заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Олег Муратов. Соответствующее решение принял глава Одесской ОВА Максим Марченко.



Ранее Муратова задержала СБУ / фото Служба безопасности Украины

Что известно о скандальном Муратове