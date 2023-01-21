Так, в Киевской области провели комплекс тренировочных мероприятий, в рамках которого защитники тренировались в условиях города противодействовать вражескому воздушному десанту и ДРГ. Такие тренировки провели в Чернобыле.

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Кто готовился встречать врагов

Как сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, это была совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры.

В этих мероприятиях приняли участие подразделения:

ВСУ,

Нацгвардии,

Госпогранслужбы,

СБУ,

Нации полиции.

Тренировки в Чернобыльской зоне / Фото с телеграм-канала Командования Объединенных Сил ВСУ

Направления тренировок

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тренировок состоялась проверка готовности подразделений, защищающих Киевское направление, охранять и защищать важный объект критической инфраструктуры. Также силовики отработали:

борьбу со средствами воздушного нападения,

противодействие воздушному десанту,

уничтожение ДРГ в урбанизированной местности

Командиры продемонстрировали свое умение применять резервы, от которых зависит устойчивость обороны, и своевременное перемещение их на угрожающие направления.

Эти тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и далее для повышения оборонных возможностей. Этот подход взят нами на вооружение от ведущих стран-членов НАТО,

– подчеркнул командующий.

Тренировки в Чернобыльской зоне: видео