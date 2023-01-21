Так, в Киевской области провели комплекс тренировочных мероприятий, в рамках которого защитники тренировались в условиях города противодействовать вражескому воздушному десанту и ДРГ. Такие тренировки провели в Чернобыле.
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Кто готовился встречать врагов
Как сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, это была совместная тренировка сил и средств, выполняющих задачи в Чернобыльской зоне по охране важного государственного объекта критической инфраструктуры.
В этих мероприятиях приняли участие подразделения:
- ВСУ,
- Нацгвардии,
- Госпогранслужбы,
- СБУ,
- Нации полиции.
Тренировки в Чернобыльской зоне / Фото с телеграм-канала Командования Объединенных Сил ВСУ
Направления тренировок
По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тренировок состоялась проверка готовности подразделений, защищающих Киевское направление, охранять и защищать важный объект критической инфраструктуры. Также силовики отработали:
- борьбу со средствами воздушного нападения,
- противодействие воздушному десанту,
- уничтожение ДРГ в урбанизированной местности
Командиры продемонстрировали свое умение применять резервы, от которых зависит устойчивость обороны, и своевременное перемещение их на угрожающие направления.
Эти тренировки проведены в соответствии с планами боевой подготовки подразделений и будут продолжаться и далее для повышения оборонных возможностей. Этот подход взят нами на вооружение от ведущих стран-членов НАТО,
– подчеркнул командующий.
Тренировки в Чернобыльской зоне: видео