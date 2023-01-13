Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность воинов, защищающих это направление. Подробнее о военных учениях – читайте в материале 24 Канала.
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Подразделения Сил обороны действовали слаженно и показали высокий уровень
В Командовании Объединенных Сил ВС Украины рассказали, что главной целью военных учений является отработка координации и эффективного взаимодействия между воинами.
В тренировках принимают участие подразделы:
- Вооруженных сил Украины,
- Национальная гвардия,
- Службы безопасности,
- Национальная полиция,
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Командиры должны быть четко осведомлены в обстановке и принимать адекватные решения. Это очень удобно и очень полезно для совместных действий всех подразделений, входящих в состав Сектора безопасности и обороны,
– объяснил командующий.
Командующий Объединенными Силами ВСУ высоко оценил взаимодействие украинских защитников, действующих на Волынском направлении. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделения Сил обороны действовали очень слаженно.
Что именно практиковались делать воины:
- Подразделения СБУ – осуществляли оперативное обеспечение и руководили контрдиверсионными мерами.
- Подразделения Нацполиции – проводили изоляционные мероприятия и боролись с диверсионно-разведывательными группами.
- Подразделения Нацгвардии Украины – должны были не допустить прорыв блок-поста ДРГ противника.
- Подразделения ВСУ – обороняли участки местности, должны были выявить ДРГ в лесистой местности.
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