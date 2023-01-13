Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність воїнів, що захищають цей напрямок. Детальніше про військові навчання – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Підрозділи Сил оборони діяли злагоджено та показали високий рівень
У Командуванні Об'єднаних Сил ЗС України розповіли, що головною метою військових навчань є відпрацювання координації та ефективної взаємодії між воїнами.
У тренуваннях беруть участь підрозділи:
- Збройних Сил України,
- Національної гвардії,
- Служби безпеки,
- Національної поліції,
- Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Командири мають бути чітко обізнаними в обстановці та приймати адекватні рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу Сектору безпеки та оборони,
– пояснив командувач.
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ високо оцінив взаємодію українських захисників, що діють на Волинському напрямку. За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділи Сил оборони діяли дуже злагоджено.
Що саме практикувалися робити воїни:
- Підрозділи СБУ – здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами.
- Підрозділи Нацполіції – проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами.
- Підрозділи Нацгвардії України – мали не допустити прорив блок-поста ДРГ противника.
- Підрозділи ЗСУ – обороняли ділянки місцевості, мали виявити ДРГ у лісистій місцевості.
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