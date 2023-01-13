Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність воїнів, що захищають цей напрямок. Детальніше про військові навчання – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Підрозділи Сил оборони діяли злагоджено та показали високий рівень

У Командуванні Об'єднаних Сил ЗС України розповіли, що головною метою військових навчань є відпрацювання координації та ефективної взаємодії між воїнами.

У тренуваннях беруть участь підрозділи:

  • Збройних Сил України,
  • Національної гвардії,
  • Служби безпеки,
  • Національної поліції,
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Командири мають бути чітко обізнаними в обстановці та приймати адекватні рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу Сектору безпеки та оборони,
– пояснив командувач.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ високо оцінив взаємодію українських захисників, що діють на Волинському напрямку. За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділи Сил оборони діяли дуже злагоджено.

Що саме практикувалися робити воїни:

  • Підрозділи СБУ – здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами.
  • Підрозділи Нацполіції – проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами.
  • Підрозділи Нацгвардії України – мали не допустити прорив блок-поста ДРГ противника.
  • Підрозділи ЗСУ – обороняли ділянки місцевості, мали виявити ДРГ у лісистій місцевості.

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