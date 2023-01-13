Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність воїнів, що захищають цей напрямок. Детальніше про військові навчання – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Підрозділи Сил оборони діяли злагоджено та показали високий рівень

У Командуванні Об'єднаних Сил ЗС України розповіли, що головною метою військових навчань є відпрацювання координації та ефективної взаємодії між воїнами.

У тренуваннях беруть участь підрозділи:

Збройних Сил України,

Національної гвардії,

Служби безпеки,

Національної поліції,

Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Командири мають бути чітко обізнаними в обстановці та приймати адекватні рішення. Це дуже слушно і дуже корисно для спільних дій всіх підрозділів, які входять до складу Сектору безпеки та оборони,

– пояснив командувач.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ високо оцінив взаємодію українських захисників, що діють на Волинському напрямку. За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділи Сил оборони діяли дуже злагоджено.

Що саме практикувалися робити воїни:

Підрозділи СБУ – здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами.

– здійснювали оперативне забезпечення та керували контрдиверсійними заходами. Підрозділи Нацполіції – проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами.

– проводили ізоляційні заходи та боролися з диверсійно-розвідувальними групами. Підрозділи Нацгвардії України – мали не допустити прорив блок-поста ДРГ противника.

– мали не допустити прорив блок-поста ДРГ противника. Підрозділи ЗСУ – обороняли ділянки місцевості, мали виявити ДРГ у лісистій місцевості.

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