Так, на Київщині провели комплекс тренувальних заходів, в межах якого захисники тренувалися в умовах міста протидіяти ворожому повітряному десанту та ДРГ. Такі тренування провели у Чорнобилі.

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Як повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, це було спільним тренуванням сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.

У цих заходах взяли участь підрозділи:

ЗСУ,

Нацгвардії,

Держприкордонслужби,

СБУ,

Націполіції.

Тренування у Чорнобильській зоні / Фото з телеграм-каналу Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Напрямки тренувань

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тренувань відбулася перевірка готовності підрозділів, які боронять Київський напрямок, охороняти та обороняти важливий об’єкт критичної інфраструктури. Також силовики відпрацювали:

боротьбу із засобами повітряного нападу,

протидію повітряному десанту,

знищення ДРГ в урбанізованій місцевості.

Командири ж продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, та своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.

Ці тренування проведено відповідно до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей. Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО,

– наголосив командувач.

Тренування у Чорнобильській зоні: відео