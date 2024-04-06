В Одесской области маму и ребенка нашли мертвыми в доме: детали жуткого убийства

В Одесской области произошло двойное убийство. Злоумышленник забрал жизнь у женщины 1986 года рождения и ее маленькой дочери, которой было всего 7 лет.

Убийство произошло в Подольском районе Одесской области. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Читайте также В Германии убили украинскую беженку: злоумышленники планировали преступление заранее, – СМИ

Что известно об убийстве

В субботу, 6 апреля, около 9 утра в Одесской области нашли тела женщины и ребенка. Трупы обнаружили в доме, в котором проживали жертвы. На телах мамы и ее дочери были телесные повреждения.

На место происшествия прибыли руководство следственного управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, следственного управления с мобильной ДНК-лабораторией, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские – кинологи, работники Любашевской окружной прокуратуры и другие оперативные службы,

– говорится в сообщении.

Правоохранители установили подозреваемого. Сейчас с ним общаются следователи. На месте преступления продолжается работа полиции, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства. Данные об умышленном убийстве внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Кадры с места убийства / Фото полиции Одесской области

Правоохранители также показали на видео свою работу на месте событий. Как можно судить по кадрам, убийство женщины и ее ребенка произошло в частном доме. Полиция также продемонстрировала подозреваемого.

Убийство мамы с ребенком в Одесской области: смотрите видео



Похожие ужасные случаи в других городах