В Одесской области маму и ребенка нашли мертвыми в доме: детали жуткого убийства
Источник:Полиция Одесской области
В Одесской области произошло двойное убийство. Злоумышленник забрал жизнь у женщины 1986 года рождения и ее маленькой дочери, которой было всего 7 лет.
Убийство произошло в Подольском районе Одесской области. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
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Что известно об убийстве
В субботу, 6 апреля, около 9 утра в Одесской области нашли тела женщины и ребенка. Трупы обнаружили в доме, в котором проживали жертвы. На телах мамы и ее дочери были телесные повреждения.
На место происшествия прибыли руководство следственного управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, следственного управления с мобильной ДНК-лабораторией, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские – кинологи, работники Любашевской окружной прокуратуры и другие оперативные службы,
– говорится в сообщении.
Правоохранители установили подозреваемого. Сейчас с ним общаются следователи. На месте преступления продолжается работа полиции, собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства. Данные об умышленном убийстве внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Кадры с места убийства / Фото полиции Одесской области
Правоохранители также показали на видео свою работу на месте событий. Как можно судить по кадрам, убийство женщины и ее ребенка произошло в частном доме. Полиция также продемонстрировала подозреваемого.
Убийство мамы с ребенком в Одесской области: смотрите видео
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