На Одещині маму та дитину знайшли мертвими в будинку: деталі моторошного вбивства
Джерело:Поліція Одещини
В Одеській області сталося подвійне вбивство. Зловмисник забрав життя у жінки 1986 року народження та її маленької доньки, якій було лише 7 років.
Вбивство сталося у Подільському районі Одеської області. Правоохоронці вже затримали підозрюваного.
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Що відомо про вбивство
У суботу, 6 квітня, близько 9 ранку на Одещині знайшли тіла жінки та дитини. Трупи виявили у будинку, в якому проживали жертви. На тілах мами та її доньки були тілесні ушкодження.
На місце події прибули керівництво слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи, працівники Любашівської окружної прокуратури та інші оперативні служби,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці встановили підозрюваного. Нині з ним спілкуються слідчі. На місці злочину триває робота поліції, збираються докази, встановлюються всі обставини. Дані про умисне вбивство внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Кадри з місця вбивства / Фото поліції Одеської області
Правоохоронці також показали на відео свою роботу на місці подій. Як можна судити з кадрів, вбивство жінки та її дитини сталося у приватному будинку. Поліція також продемонструвала підозрюваного.
Вбивство мами з дитиною на Одещині: дивіться відео
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