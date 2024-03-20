Правоохоронці зазначили, що першою про зникнення 33-чоловіка повідомила їм місцева мешканка, у якої той орендував житло. Жінка розповіла, що квартирант вже три місяці не з'являється в орендованій квартирі та не виходить на зв'язок.

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Розчленовував кілька днів

Пошуки квартиранта привели поліцію до його 55-річного батька, до якого востаннє заходив зниклий чоловік. Під час обшуку помешкання поліцейські виявили документи та одяг потерпілого, а в гаражі відшукали рештки тіла загиблого.

Слідство встановило, що ще на початку січня 2024 року син прийшов в гості до батька. Під час застілля між родичами спалахнув конфлікт. У результаті сварки зловмисник вдарив ножем у груди власного сина. Від отриманого поранення той помер на місці.

Тоді "люблячий" батько вирішив приховати сліди свого злочину. Спочатку він переніс тіло сина до ванної кімнати. Там порушник упродовж декількох наступних днів розчленовував тіло загиблого. Частину він викинув у смітник, а решту – закопав у підвальному приміщенні свого гаража та залив бетоном.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Страхітливе вбивство у Києві / Фото поліція

У Харкові знайшли розчленоване тіло балерини

У Харкові жорстоко вбили Марію Холодну, балетмейстерку Харківського театру музичної драми. У розправою над жінкою підозрюють її чоловіка. За даними слідства, він спочатку відрізав балерині руки та голову та закопав їх у лісі. Решту тіла жінки він пробував спалити у льосі. А потім ще кілька днів імітував, що його дружина жива. Так, чоловік відповідав на її повідомлення, а також робив на її сторінках у соцмережах пости.

Пояснюючи свій вчинок, зловмисник заявив, що вбив жінку через кохання. Та ж планувала розірвати стосунки.

Наразі слідчі встановлюють, чи була балерина ще живою на момент, коли відбувалося розчленування. Її нападника помістили під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення.