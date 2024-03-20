У Міноборони Британії вважають, що відсутність ефективного використання маскування було одним із ключових оперативних провалів Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну.

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До яких хитрощів вдається ворог

На сьогодні, ймовірно, окупанти доклали зусиль, аби розширити та вдосконалити застосування техніки маскування. У такий спосіб вони сподіваються зменшити значні втрати, зазнані протягом останніх двох років як Чорноморським флотом, так і Повітряно-космічними силами.

Так, на своїх авіабазах противник розміщує штучні моделі літаків, а справжні повітряні судна обкладають шинами, аби зменшити їх помітність на землі, бо, мовляв, гума є ефективним радіопоглинальним матеріалом.

Крім того, у розвідці кажуть, що на дев'яти російських авіабазах також є розмальовані силуети планерів.

Аби захистити судна Чорноморського флоту, ворог розфарбовує їхні "носи" та корму у чорний колір, сподіваючись, що вони будуть менш помітними.

Силуети суден також намалювали на причалах, мабуть, щоб заплутати українські безпілотники.

Довідка: Кілька днів тому очільник міноборони країни – агресорки Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту. Пропагандисти написали, що генерал доручив підвищити "живучість" кораблів окупантів. Зокрема, озброїти їх додатковими вогневими засобами та великокаліберними кулеметними стрілецькими комплексами для боротьби з українськими дронами. Зазначимо, що, за даними ВМС України, станом на початок березня, українським силам вдалося уразити 27 російських суден разом із субмариною. Ця цифра включає, як повністю знищені, так і пошкоджені. На ремонті перебувають 15 одиниць.

Водночас, у Міноброни Британії вказують, що маскування особливо не рятує російські кораблі та літаки від українських ударів. Вони залишаються однаково вразливими.

Як окупанти маскують кораблі / Фото Міноборони Британії

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