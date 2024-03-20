У Міноборони Британії вважають, що відсутність ефективного використання маскування було одним із ключових оперативних провалів Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну.
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До яких хитрощів вдається ворог
На сьогодні, ймовірно, окупанти доклали зусиль, аби розширити та вдосконалити застосування техніки маскування. У такий спосіб вони сподіваються зменшити значні втрати, зазнані протягом останніх двох років як Чорноморським флотом, так і Повітряно-космічними силами.
Так, на своїх авіабазах противник розміщує штучні моделі літаків, а справжні повітряні судна обкладають шинами, аби зменшити їх помітність на землі, бо, мовляв, гума є ефективним радіопоглинальним матеріалом.
Крім того, у розвідці кажуть, що на дев'яти російських авіабазах також є розмальовані силуети планерів.
Аби захистити судна Чорноморського флоту, ворог розфарбовує їхні "носи" та корму у чорний колір, сподіваючись, що вони будуть менш помітними.
Силуети суден також намалювали на причалах, мабуть, щоб заплутати українські безпілотники.
Водночас, у Міноброни Британії вказують, що маскування особливо не рятує російські кораблі та літаки від українських ударів. Вони залишаються однаково вразливими.
Як окупанти маскують кораблі / Фото Міноборони Британії
"Приліт" по Енгельсу: що відомо
- Про те, що маскування допомагає російським літакам як "мертвому кадило", свідчать й сьогоднішні потужні вибухи на аеродромі в Енгельсі, розташованому у Саратовській області.
- У ніч проти 20 березня ця авіабаза опинилася під ударом українських дронів "Лютий", які мають дальність польоту до 1000 кілометрів.
- Як повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах, за вибухами на Енгельсі стоїть ГУР.
- Нагадаємо, що на авіабазі в Енгельсі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог використовує для завдання ракетних ударів по Україні.