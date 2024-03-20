В Минобороны Британии считают, что отсутствие эффективного использования маскировки было одним из ключевых оперативных провалов России на ранних этапах вторжения в Украину.
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К каким хитростям прибегает враг
На сегодня, вероятно, оккупанты приложили усилия, чтобы расширить и усовершенствовать применение техники маскировки. Таким образом они надеются уменьшить значительные потери, понесенные в течение последних двух лет как Черноморским флотом, так и Воздушно-космическими силами.
Так, на своих авиабазах противник размещает искусственные модели самолетов, а настоящие воздушные суда обкладывают шинами, чтобы уменьшить их заметность на земле, потому что, мол, резина является эффективным радиопоглощающим материалом.
Кроме того, в разведке говорят, что на девяти российских авиабазах также есть разрисованные силуэты планеров.
Чтобы защитить суда Черноморского флота, враг раскрашивает их "носы" и корму в черный цвет, надеясь, что они будут менее заметными.
Силуэты судов также нарисовали на причалах, видимо, чтобы запутать украинские беспилотники.
В то же время, в Миноброны Британии указывают, что маскировка особо не спасает российские корабли и самолеты от украинских ударов. Они остаются одинаково уязвимыми.
Как оккупанты маскируют корабли / Фото Минобороны Британии
"Прилет" по Энгельсу: что известно
- О том, что маскировка помогает российским самолетам как "мертвому кадило", свидетельствуют и сегодняшние мощные взрывы на аэродроме в Энгельсе, расположенном в Саратовской области.
- В ночь на 20 марта эта авиабаза оказалась под ударом украинских дронов "Лютый", которые имеют дальность полета до 1000 километров.
- Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, за взрывами на Энгельсе стоит ГУР.
- Напомним, что на авиабазе в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые враг использует для нанесения ракетных ударов по Украине.