По словам командира отдельного механизированного батальона “Волки Да Винчи” Сергея Филимонова, имеющихся сил не хватит даже на то, чтобы держать оборону.

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Филимонов отметил, что без дополнительно призыва украинской армии вряд ли удастся сдержать россиян на нынешней линии разграничения. Поэтому армия нуждается в пополнении в минимум 250 000 призывников.

В то же время, отметил командир, о восстановлении государственных границ в этом году речь даже не идет.

На вопрос журналистов, сможет ли Украина в 2024 году только обороняться, военный заявил, что это зависит от многих факторов. Среди них – изменения в процессе мобилизации, помощь партнеров, разрешение союзников на использование оружия по территории страны – агрессора, а также события в самой России.

Ранее Филимонов уже отмечал на неуместности откладывания мобилизации. По его словам, пока еще есть опытные бойцы, которые могли бы передать новичкам свои знания и опыт. Условно за год ситуация может измениться. Профессионалы, которые уже находятся на фронте, могут погибнуть, получить ранения или психологически сломаться. И тогда мобилизованным будет еще труднее, потому что не у кого будет учиться.

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