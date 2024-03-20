По словам командира отдельного механизированного батальона “Волки Да Винчи” Сергея Филимонова, имеющихся сил не хватит даже на то, чтобы держать оборону.
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О Крыме можно забыть
Филимонов отметил, что без дополнительно призыва украинской армии вряд ли удастся сдержать россиян на нынешней линии разграничения. Поэтому армия нуждается в пополнении в минимум 250 000 призывников.
В то же время, отметил командир, о восстановлении государственных границ в этом году речь даже не идет.
На вопрос журналистов, сможет ли Украина в 2024 году только обороняться, военный заявил, что это зависит от многих факторов. Среди них – изменения в процессе мобилизации, помощь партнеров, разрешение союзников на использование оружия по территории страны – агрессора, а также события в самой России.
Ранее Филимонов уже отмечал на неуместности откладывания мобилизации. По его словам, пока еще есть опытные бойцы, которые могли бы передать новичкам свои знания и опыт. Условно за год ситуация может измениться. Профессионалы, которые уже находятся на фронте, могут погибнуть, получить ранения или психологически сломаться. И тогда мобилизованным будет еще труднее, потому что не у кого будет учиться.
Призыв дополнительных сил: что известно
- Еще летом президент Зеленский заявлял, что к нему обращались военные с просьбой мобилизовать новых людей. В конце года глава государства заявил, что они просили о призыве еще полмиллиона человек. Сам президент считает мобилизацию такого количества людей нецелесообразной. Ведь кому-то надо держать экономический фронт. Он напомнил, что одного воина содержит 5 – 6 налогоплательщиков.
- В Минобороны объяснили, откуда взялась цифра в 400 – 500 тысяч. Там говорят, что она является общей оценкой событий на театре боевых действий. Сейчас идет усиление вооруженных сил, чтобы создать возможность для освобождения тех, кто воюет с первых дней полномасштабного вторжения.
- В Офисе президента заявили, что из миллиона уже мобилизованных к боевым действиям привлечены только 300 тысяч человек. Как использовать остальные – должен решить Главком.
- Недавно Александр Сырский сообщил, что вдалось запустить процесс ротации на передовой по всей линии фронта.