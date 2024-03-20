За словами командира окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, наявних сил не вистачить навіть на те, щоб тримати оборону.

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Про Крим можна забути

Філімонов наголосив, що без додатково призову українському війську навряд чи вдасться стримати росіян на теперішній лінії розмежування. Тому армія потребує поповнення у щонайменше 250 000 призовників.

Водночас, зазначив командир, про відновлення державних кордонів цьогоріч навіть не йдеться.

На запитання журналістів, чи зможе Україна у 2024 році лише оборонятися, військовий заявив, що це залежить від багатьох факторів. Серед них – зміни в процесі мобілізації, допомога партнерів, дозвіл союзників на використання зброї по території країни – агресорки, а також події у самій Росії.

Раніше Філімонов вже наголошував на недоречності відкладання мобілізації. За його словами, наразі ще є досвідчені бійці, які могли б передати новачкам свої знання та досвід. Умовно за рік ситуація може змінитися. Професіонали, які вже перебувають на фронті, можуть загинути, отримати поранення чи психологічно зламатися. І тоді мобілізованим буде ще важче, бо ні в кого буде вчитися.

Призов додаткових сил: що відомо