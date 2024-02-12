Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній назвав кількість людей, яку треба призвати. Без цього, за словами військового, Україна просто не зможе протистояти Росії.

Дивіться також На які ризики пішов Зеленський і чи може Залужний стати політиком: аналіз змін у ЗСУ

Через рік може бути запізно

За словами Філімонова, навіть попри те, що у цьому році не очікується з нашої сторони активних наступальних дій, треба однаково готуватися – будувати оборону, нарощувати озброєння, здійснювати підготовку особового складу.

Нам треба мобілізувати 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо,

– наголосив командир з позивним "Філя".

Військовий зазначив, що на сьогодні ще є досвідчені і підготовлені бійці, які могли навчати і передавати свій досвід новачкам. Зараз для призовників є можливість потрапити до них у підрозділи і отримати необхідні знання.

Якщо не проводити мобілізацію зараз, то, потім, умовно через рік, коли нових людей призовуть, їм буде набагато важче, адже не буде в кого вчитися. Професіонали, які вже на фронті, або загинуть, або будуть поранені, або зламаються психологічно, зауважив боєць.

Тому командир "Вовків" вважає відкладання мобілізації недоречним.

Додаткова мобілізація 500 тисяч: що відомо