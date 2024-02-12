Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной назвал количество людей, которое надо призвать. Без этого, по словам военного, Украина просто не сможет противостоять России.
Смотрите также На какие риски пошел Зеленский и может ли Залужный стать политиком: анализ изменений в ВСУ
Через год может быть поздно
По словам Филимонова, даже несмотря на то, что в этом году не ожидается с нашей стороны активных наступательных действий, надо все равно готовиться – строить оборону, наращивать вооружение, осуществлять подготовку личного состава.
Нам надо мобилизовать 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем,
– подчеркнул командир с позывным "Филя".
Военный отметил, что на сегодня еще есть опытные и подготовленные бойцы, которые могли обучать и передавать свой опыт новичкам. Сейчас для призывников есть возможность попасть к ним в подразделения и получить необходимые знания.
Если не проводить мобилизацию сейчас, то, потом, условно через год, когда новых людей призовут, им будет гораздо труднее, ведь не у кого будет учиться. Профессионалы, которые уже на фронте, или погибнут, или будут ранены, или сломаются психологически, заметил боец.
Поэтому командир "Волков" считает откладывание мобилизации неуместным.
Дополнительная мобилизация 500 тысяч: что известно
- 19 декабря во время пресс-конференции президент Зеленский заявил, что его просили о дополнительном призыве еще полмиллиона человек. Позже глава государства отметил, что не видит достаточно аргументов для мобилизации такого количества людей. Он напомнил, что кто-то должен держать украинскую экономику. По его словам, обеспечение каждого воина происходит из госбюджета, а не за счет союзников. За каждым бойцом стоит 5 – 6 налогоплательщиков.
- Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что мобилизовать полмиллиона человек – это нереалистично. По его словам, реальная цифра – это 100 – 200 тысяч. Причем их надо призывать не сразу, а в месяц примерно по 30 – 40 тысяч человек.
- В Офисе президента отметили, что сегодня из миллиона мобилизованных лиц непосредственное участие в боевых действиях принимали 200 – 300 тысяч человек. По мнению Подоляка, задача нового Главкома Сырского – сказать, как будут использоваться эти люди, которые уже сегодня мобилизованы.
- Напомним, что в обновленной версии законопроекта не названо количество, которое надо мобилизовать. В Минобороны объяснили, что законопроект не создавали ради набора точного количества людей на службу. Речь идет скорее о создании механизма, который уже присоединит к войску столько человек, сколько нужно.