Военный эксперт Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом назвал нереалистичной цифру, которую озвучивали ранее. По его мнению, мобилизовать нужно значительно меньше граждан.

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Сколько людей нужно мобилизовать в Украине

Верховная Рада 7 февраля в первом чтении приняла законопроект о мобилизации. Дискуссии и обсуждения вокруг нового законопроекта не утихают до сих пор, ведь в нем есть немало противоречивых моментов и даже нарушение Конституции.

С военной точки зрения от мобилизации мы никуда не денемся, люди нужны. Зеленский озвучил цифру в 500 тысяч, Залужный отвечал, что таких цифр не называли. Если сейчас в армию призвать 500 тысяч, то их "отрывают" из экономики, да и их просто нереально научить и отправить воевать,

– объяснил Павел Нарожный.

Дело в том, что у Украины нет такого количества полигонов, военных частей, инструкторов и офицеров.

"Даже если представить, что всех их обучили, мы получим 500 тысяч рядовых. Куда мы их денем? Это все означает формирование новых воинских частей и нужно получить всю технику. Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100 – 200 тысяч. Не одномоментно (их мобилизовать – 24 Канал), в течение года", – подчеркнул военный эксперт.

То есть в месяц нужно было бы мобилизовать примерно 30 – 40 тысяч человек в месяц. Хотя и это, объяснил Нарожный, довольно субъективные цифры потребностей армии.

Как возможно усовершенствовать работу ТЦК

Однако даже при таких обстоятельствах, текущая система, вероятно, не сможет справиться с таким количеством мобилизованных.

"Я знаю, как это делают в ТЦК – их цифровизация не коснулась никак. Там до сих пор есть все эти бумажные дела", – отметил Нарожный.

В этом смысле стоит вспомнить об одном из нововведений в законопроекте о мобилизации – доступ ТЦК ко всем реестрам, которые есть в государстве. Сейчас же людей ищут в бумажных делах – если там есть адрес человека, на него отправят повестку.

Почему людей хватают на улицах, есть блокпосты? Потому что в ТЦК нет других вариантов, как найти людей и вручить им повестку. Они не могут это сделать другим способом, ведь все дела содержат устаревшую информацию,

– пояснил военный эксперт.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что раздавать повестки на улице – недопустимо. Президент также отметил высокий уровень цифровизации в государстве. Поэтому если ТЦК предоставить доступ к реестрам, которые есть в нашей стране, раздача повесток на улицах может остановиться.

Принуждение против рекрутинга

В Украине также спорят о том, должна ли мобилизация быть принудительной, или все же необходимо поощрять людей идти в армию через высокие зарплаты, определенные преференции. Особое внимание, в частности, сейчас уделяют рекрутингу.

У нас в Конституции написано, что защита государства – это обязанность граждан. У нас есть успешные кейсы рекрутинга, например, в 3-й штурмовой бригаде – к ним стоит очередь, это факт. Но кроме нее есть сотни воинских частей, где нужны люди. Все считают, что армия – это когда тебе дают автомат и отправляют воевать, но есть миллион других потребностей. Механик-водитель – это человек на вес золота,

– подчеркнул Нарожный.

Подобных профессий, которые пользуются спросом, в армии очень много. Сложно оценить, всех ли этих необходимых людей смогут набрать именно через рекрутинг.

К слову, в законопроекте о мобилизации также предлагают определенным образом ограничивать уклонистов в правах. Однако следует понимать, что судебная система Украины не сможет выдержать такой нагрузки, ведь решение об определенных санкциях в отношении людей не могут вводить ТЦК – их будет принимать только суд.

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