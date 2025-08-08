В Одесской области полиция расследует жестокие пытки 16-летнего парня. Группа людей связала подростка липкой лентой, издевалась и снимала это на видео.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

Что известно о пытках подростка в Одесской области?

По данным следствия, происшествие случилось 6 августа. Сестра 16-летнего парня сообщила правоохранителям, что группа лиц связала ее брата липкой лентой, издевалась над ним и снимала процесс на видео.

В полиции отметили, что уже установили всех причастных к инциденту. Сейчас с ними работают следователи.

Правоохранители квалифицировали дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц и пытки, совершенное группой лиц. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Николаевщине двое подростков избили 12-летнего мальчика и снимали это на камеру. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.