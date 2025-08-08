Избили, связали и снимали на камеру: в Одесской области группа людей пытала подростка
- В Одесской области группа людей пытала 16-летнего парня, связав его липкой лентой и снимая это на видео.
- Правоохранители квалифицировали дело по статьям о незаконном лишении свободы и пытках, причастным грозит до 10 лет заключения.
В Одесской области полиция расследует жестокие пытки 16-летнего парня. Группа людей связала подростка липкой лентой, издевалась и снимала это на видео.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.
Что известно о пытках подростка в Одесской области?
По данным следствия, происшествие случилось 6 августа. Сестра 16-летнего парня сообщила правоохранителям, что группа лиц связала ее брата липкой лентой, издевалась над ним и снимала процесс на видео.
В полиции отметили, что уже установили всех причастных к инциденту. Сейчас с ними работают следователи.
Правоохранители квалифицировали дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц и пытки, совершенное группой лиц. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Николаевщине двое подростков избили 12-летнего мальчика и снимали это на камеру. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.