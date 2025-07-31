Об инциденте стало известно в четверг, 31 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Николаевской области.

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Что известно об избиении ребенка?

По данным правозащитников, в селе Арбузинка двое подростков 12 и 15 лет избили 12-летнего мальчика. Об этом правоохранителям сообщила мать пострадавшего ребенка. В полиции также нашли видео с избиением ребенка.

Следователи начали досудебное расследование по статье о пытках, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Полицейские, в соответствии с требованиями действующего законодательства, предоставят правовую оценку действиям каждого из фигурантов и примут в отношении них дальнейшие процессуальные решения,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно в одном из сел Стрыйского района Львовской области несовершеннолетние избили друга и выложили видео происшествия в интернет. Такие кадры правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.