Инцидент произошел днем, 4 июня, в селе Озерное возле тамошнего магазина "Люкс". Нападающие – две сестры, передает 24 Канал со ссылкой на "Думскую" и "Бессарабия.UA"

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Что известно об избиении подростка в Озерном?

В судебном приговоре говорится, что женщины подошли к несовершеннолетней односельчанки, к которой ранее испытывали неприязнь.

Одна из нападавших сначала ударила ребенка по лицу. После чего другая схватила потерпевшую за волосы, повалила на землю, ударила головой об асфальт, а затем нанесла еще несколько ударов по лицу.

В результате избиения девочка получила синяк и царапины.

Женщины признали вину и раскаялись. Судья Измаильского горрайонного суда Вячеслав Швец признал их виновными в умышленном легком телесном повреждении, совершенном группой лиц без предварительного сговора. Фигуранток приговорили к общественным работам – по 200 часов каждой.

К слову, в Белой Церкви группа подростков в январе 2025 года избила 12-летнюю девочку. Дело уже направили в суд. Родителям подозреваемых назначили штрафы от 850 до 1700 гривен, что считается самым мягким наказанием для такого преступления.