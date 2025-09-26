Вечером 26 сентября сообщили о взрывах в Одесской области. Речь о работе ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости Одесса".

Что известно о взрывах в Одесской области 26 сентября?

О том, что в Одесской области громко, сообщили СМИ. Официальных данных об этом не было, как и о возможных последствиях.

В посте телеграм-канала "Новости Одесса" говорится, что в области работает ПВО по вражеским целям. Там насчитали около 10 российских беспилотников.

Мониторинговые каналы также указывали, что в Одесской области около десятка дронов. Несколько часов назад "Шахеды" собрались в акватории Черного моря, но не было известно, куда именно полетят – в Одесскую или Николаевскую область. Были данные о дронах-разведчиках на Николаевщине.

В Воздушных силах информировали о движении БПЛА в Одесскую область из Николаевской области.

На 17:42 мониторинговые сообщества пишут о движении дронов назад, на Николаевщину.

