На Одещині працює ППО
- На Одещині ввечері 26 вересня працювала ППО,
- ЗМІ та монітори писали про близько 10 російських безпілотників.
Увечері 26 вересня повідомили про вибухи в Одеській області. Мова про роботу ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новости Одесса".
Дивіться також "Шахеди" атакують Південь України: куди прямують ворожі дрони
Що відомо про вибухи на Одещині 26 вересня?
Про те, що на Одещині гучно, повідомили ЗМІ. Офіційних даних про це не було, як і про можливі наслідки.
В дописі телеграм-каналу "Новости Одесса" мовиться, що в області працює ППО по ворожих цілях. Там нарахували близько 10 російських безпілотників.
Моніторингові канали також указували, що на Одещині близько десятка дронів. Кілька годин тому "Шахеди" зібралися в акваторії Чорного моря, але не було відомо, куди саме полетять – на Одещину чи Миколаївщину. Були дані про дрони-розвідники на Миколаївщині.
Південь України весь червоний: дивіться карту тривог онлайн
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
У Повітряних силах інформували про рух БпЛА на Одещину з Миколаївщини.
На 17:42 моніторингові спільноти пишуть про рух дронів назад, на Миколаївщину.
У телеграм-каналі 24 Каналу наші журналісти оперативно пишуть про вибухи та їхні наслідки.
Зеленський заявив, що повітряний простір України порушили угорські дрони
Така заява з'явилася 26 вересня. Дрони могли вести розвідку промислового потенціалу в прикордонних районах.
Зеленський заявив про інцидент після наради з Сирським.
Наразі жодних деталей нема.
Президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.