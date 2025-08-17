В Одесской области раздавались взрывы: ПВО работает по "Шахедам"
К вечеру 17 августа Россия запустила по Украине "Шахеды". Из-за этого в Одесской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные паблики.
Какая причина взрывов в Одесской области?
Вечером 17 августа местные сообщили, что в Одесской области раздаются взрывы. Ранее в нескольких городах Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ударных БПЛА типа "Шахед".
Мониторы написали, что насчитывается около 20 дронов в акватории Черного моря.
Несколько групп БпЛА на западе Херсона курсом в Черное море,
– написали в ВС.
Позже, около 23:20, ПС написали о движении еще нескольких БПЛА курсом на Белгород-Днестровский.
О последствиях работы ПВО, разрушения или пострадавших пока нет информации.
