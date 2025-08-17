В Одесской области раздавались взрывы: ПВО работает по "Шахедам"

К вечеру 17 августа Россия запустила по Украине "Шахеды". Из-за этого в Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные паблики.

Какая причина взрывов в Одесской области?

Вечером 17 августа местные сообщили, что в Одесской области раздаются взрывы. Ранее в нескольких городах Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков ударных БПЛА типа "Шахед".

Мониторы написали, что насчитывается около 20 дронов в акватории Черного моря.

Несколько групп БпЛА на западе Херсона курсом в Черное море,

– написали в ВС.

Позже, около 23:20, ПС написали о движении еще нескольких БПЛА курсом на Белгород-Днестровский.

О последствиях работы ПВО, разрушения или пострадавших пока нет информации.

