Пока обсуждали Косово: в парламенте Сербии депутата поймали по просмотру порно

Сербский депутат был подловлен в парламентском зале на просмотре порнофильма на его мобильном телефоне. В этот момент как раз говорили о Косово.

Речь идет о депутате от Социалистической партии Звонимира Стевич. В сети обнародовали кадры, на которых ясно видно, что именно смотрел чиновник.

Достойно внимания Путину – плохо, а будет еще хуже: президент Сербии может ввести санкции против России

Депутата подловили на просмотре порно

Интересно, что Стевич просматривал пикантное видео во время дискуссии о европейском плане по Косово, когда президент Сербии Александар Вучич говорил о большом давлении на страну. Примечательно, что сам Стевич родом из Косово и Метохии.

Депутат является членом комитета по Косово и Метохии, а также заместителем члена комитета по конституционным вопросам и законодательства и комитета по административно-бюджетным вопросам.



Депутат смотрел порно в парламенте / Скриншот

Серия может применить санкции в отношении России

Партия свободы и справедливости в феврале 2023 года предложила ввести санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич ответил. Он отметил, что "может быть, придется на это пойти".

В январе Сербия неожиданно решила направить в Украину гуманитарную помощь. Она направлена на поддержку энергосистемы страны.

Напомним, что Сербия считает Россию своей союзницей на международной арене. Страна даже отказалась вводить антироссийские санкции, вводимые весь мир.

Кроме того, Сербия не передавала Украине оружие.

Дмитрий Кулеба заявил, что с Сербией идет работа со стороны ЕС и США. Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда ничего плохого не сделала Сербии. Украина уважает ее территориальную целостность.

Кулеба отметил, что позиция Сербии по отношению к Украине должна быть гораздо более благосклонной.