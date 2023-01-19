Правительство одобрило это решение на заседании в четверг 19 января. В министерстве энергетики Сербии заявили, что оборудование будет предоставлено в подарок.

Кстати говоря Путина бросили, – политолог о неожиданном заявлении Вучича по Крыму и Донбассу

Пока не сообщают, что именно входит в пакет поддержки. Объемы помощи также не известны.

Почему помощь неожиданна

Сербия считает Россию своей союзницей на международной арене. Страна даже отказалась вводить антироссийские санкции.

Кроме того, Сербия не передавала Украине оружие.

Учитель отвернулся от Путина

Президент Сербии Александр Вучич недавно также выдал неожиданное заявление. Он осудил действия Кремля и сказал, что уже несколько месяцев не общается с Путиным.

Далее чиновник сказал, что Сербия не поддерживает войну России против Украины и выступает за территориальную целостность нашего государства.

Однако Вучич признал, что между Белградом и Москвой хорошие отношения, но Сербия не поддерживает все решения Кремля.

Впрочем, политолог Николай Давыдюк объяснил заявление Вучича. Он считает, что сербский президент никогда бы не принял решение присоединиться к проукраинскому блоку, если бы западные элиты не решили бы "добить" Путина.