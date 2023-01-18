Такое заявление сербский президент сделал во время интервью. Александар Вучич даже заявил, что, несмотря на ряд встреч с Путиным в прошлом, он уже несколько месяцев не общается с российским диктатором.

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Учитель не поддерживает российское вторжение

Александар Вучич сделал заявление о том, что Сербия не поддерживает войны России против Украины, более того, поддерживает территориальную целостность нашего государства. Однако президент Сербии считает, что в войне России с Украиной "хуже всего впереди".

Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется,

– заявил Вучич.

Тем не менее сербский президент отрицал полную поддержку действий России. В то же время Вучич признал, что между Белградом и Москвой до сих пор хорошие отношения. Но сербский лидер говорит, что его страна поддерживает далеко не все решения Кремля.

В то же время Вучич намекает на то, что Сербия не присоединяется к санкциям против России, поскольку когда-то Москва не поддерживала санкции против Белграда.

Вучич и его прогнозы по войне

Позиция Белграда часто выглядит нейтральной, поскольку Сербия не хочет портить отношения с дружественной ей Россией, но и целью Вучича и его команды является вступление в Евросоюз.

Учитель неоднократно делал заявления по поводу войны и давал собственные прогнозы, по ее течению, а теперь убеждает, что "хуже всего впереди". Накануне деоккупации Херсона президент Сербии заявлял, что битва за этот город станет решающей и будет похожа на битву за Сталинград, а увольнение Херсона Вучич называл "дополнительными проблемами".

Но после того, как россияне спешно сбежали с правобережья Херсона после успешных военных операций ВСУ, Вучич признал, что ошибся, сравнивая Херсон и Сталинград.